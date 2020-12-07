Türkiye’nin rakipleri belli oldu mu?
Türkiye 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme rakipleri | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları'nın kura çekimi koronavirüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Futbolsevereler Türkiye’nin rakiplerinin belli olup olmadığını merak ediyor. A Milli Takım rakipleri kimler? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye rakipleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimi online olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimi bu akşam TSİ 20.00’de başlayacak.
Türkiye’nin rakipleri belli oldu mu?
Türkiye’nin rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda
2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya
3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino