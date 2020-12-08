Türkiye'nin rakibi dikkat çekiyor! Cebelitarık'ın kadrosundaki oyuncuların meslekleri...

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Türkiye'nin rakiplerinden Cebelitarık, ilginç bir takım olma özelliği taşıyor.

Cebelitarık’ın kadrosunda 2 polis, 1 itfaiyeci ve 1 gümrük memuru var

Uruguaylı 63 yaşındaki Julio Ribas’ın çalıştırdığı Cebelitarık, futbolun yeni takımlarından. 2007 yılında FIFA’ya başvurusu kabul edilmeyen Cebelitarık’ın 2013 yılında yaptığı ikinci başvuru ise kabul gördü ve bu tarihten sonra uluslararası organizasyonlarda yer alabildi. İlk milli maçını 1923 yılının nisan ayında İspanya ile yapan ve bu tarihten sonra da çeşitli organizasyonlarda yer alan Cebelitarık, FIFA ve UEFA üyesi olmadığı için Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda yer alamamıştı. İlk olarak 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Cebelitarık, elemeleri geçememişti. 10 maça çıkan takım, kalesinde 56 gol görürken 2 kez gol sevinci yaşadı. Gruptaki ilk maçında Polonya’ya 7-0 kaybeden ekibin kadrosundaki oyunculardan sadece 2’sinin mesleğinin futbolculuk olması dikkat çekiyor. Kaleci Jordan Perez itfaiyeci, Joseph Chipolina tezgahtar, Ryan Casciaro ve Lee Henry Casciaro polis, Roy Chipolina gümrük memuru görevini yürütüyordu. Diğer futbolcular da çeşitli meslek gruplarına dahil isimlerdi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Yunanistan, Estonya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Bosna Hersek ile mücadele eden Cebelitarık, çıktığı 10 maçta 47 gol yerken rakip filelere ise 3 gol attı.