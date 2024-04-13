Türkiye’nin pul biber ihracatı: Bu kez 67 ülke kapı çaldı... Konuya ilişkin dikkat çeken açıklama

Pul Biber İhracatındaki Artış

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, Türkiye geçen yıl 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyon 871 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24’lük bir artışla 3 milyon 597 bin dolara çıktı.

Pul Biber İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Irak, Fransa, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas olmak üzere 67 ülkeye toplamda 1112 ton pul biber ihraç etti. Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 573 bin dolarla Almanya alırken, onu 514 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 511 bin dolarla Hollanda izledi.