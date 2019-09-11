Türkiye'nin puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye deplasmanda Moldova ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı rakibini 4-0 gibi net bir sonuçla mağlup etti. Peki, bu galibiyetin ardından Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2020 Elemeleri 6. hafta maçında Türkiye cumartesi günü Andorra’yı Vodafone Park’ta 1-0 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Ay-Yıldızlılar Moldova deplasmanına çıktı. H Grubu’nda puan hesapları yapan Türkiye, Moldova’yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup edip hanesine 3 puan daha yazdırdı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

İşte, H Grubu puan durumu

H Grubu fikstürü