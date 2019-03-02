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Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sakar’dan Kosova Savunma Bakanı Berisha’ya ziyaret

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha’yı makamında ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:28
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sakar’dan Kosova Savunma Bakanı Berisha’ya ziyaret

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha’yı makamında ziyaret etti.


Kosova Savunma Bakanlığını ziyaret eden Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Bakan Rrustem Berisha ile bir araya geldi. Görüşmede Büyükelçi Sakar’a görevinde başarılar dileyen Savunma Bakanı Berisha, orduya dönüşen Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin (FSK) dönüşüm süreci ve kapasite artırımı konularında Türk Büyükelçiye bilgi verdi.


Kosova Meclisi tarafından FSK’nın orduya dönüşmesine yönelik yasaların onaylanmasını tarihi bir gelişme olarak niteleyen Bakan Berisha, Kosova ordusunun çok etkili ve profesyonel bir kuvvet olarak barışa hizmet etmek misyonunu sonuna kadar gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Berisha,Kosova’ya tüm aşamalarda sağladığı yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti. Kosova Güvenlik Kuvvetleri’ni (FSK) sürekli olarak desteklemesinin büyük önem arz ettiğine işaret eden Berisha, desteğin gelecekte de devam edeceğini umut ettiğini vurguladı.


Büyükelçi Sakar da, Savunma Bakanlığı ile Kosova Güvenlik Kuvvetleri hakkında yasaların onaylanmasını tebrik ederek, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kutlama mesajını Bakan Berisha’ya iletti.


Kosova Savunma Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Sakar’ın, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yakın bir tarihte Kosova’yı ziyaret edeceğini belirttiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:28
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