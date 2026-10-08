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Tarım Türkiye'nin pirinç ambarında bereketli harvesting mesaisi başladı: Balıkesir Manyas'ta rekor çeltik verimi üreticinin yüzünü güldürdü!
Tarım

Türkiye'nin pirinç ambarında bereketli harvesting mesaisi başladı: Balıkesir Manyas'ta rekor çeltik verimi üreticinin yüzünü güldürdü!

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Türkiye'nin pirinç ambarında bereketli harvesting mesaisi başladı: Balıkesir Manyas'ta rekor çeltik verimi üreticinin yüzünü güldürdü!

Türkiye'nin en stratejik çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 120 ila 140 günlük zorlu olgunlaşma sürecinin ardından dev hasat mesaisi start aldı. Geçtiğimiz yıl 60-70 bin dekar bandında seyreden ekim alanının bu sezon tarihi bir rekorla 98 bin dekara yükseldiği bölgede, tarlalardan fışkıran verim ve yüksek randıman çiftçiye büyük moral oldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Türkiye'nin önemli çeltik üretim alanlarından biri olan bölgede hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıla oranla ekim alanının 98 bin dekara yükseldiği ilçede, verim ve randıman üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı. Yaklaşık 120 ile 140 gün arasında olgunlaşan çeltiğin hasat edilmesiyle birlikte tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl 60-70 bin dekar civarında olan çeltik ekim alanının, bu yıl büyük bir artış göstererek 98 bin dekara yükseldiği belirtildi. İlçe genelinde buğday ekim alanlarıyla yarışır hale gelen çeltik üretiminde, iri tane (Baldo) ve orta tane (Osmancık) cinslerinde dekara ortalama 800 ile 900 kilogram arasında verim alınıyor.

Bu yıl çeltik için güzel bir sezonun geçtiğini belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, rüzgarların etkili olmamasının çeltik gelişimi için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Özden, "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kara ise bu yıl ekim ağırlığının baldo türünde olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene çeltik verimimiz güzel. Üretici olarak memnunuz, ancak maliyetler bizi düşündürüyor. Çeltikte işçilik az olduğu için mecburen tercih ediyoruz" dedi. 

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