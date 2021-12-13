Türkiye'nin petrol keşfi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Suriye sınırındaki petrol keşfi müjdesi, Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Yunanistan basını, Türkiye'nin petrol çalışmalarına dikkat çekerek ülkelerindeki doğal gaz pahalılığından dert yandı.
Türkiye'nin son dönemlerde keşfettiği doğal gaz ve petrol yatakları Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Yunanistan basınında ülkede kullanılan doğal gazın pahalılığından dert yanılırken Türkiye'nin keşiflerine ve araştırmalarına dikkat çekildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) duyurduğu Suriye sınırındaki petrol keşfinin yankıları Avrupa'da da duyuldu.
Yunanistan'da Türkiye'deki petrol keşfi ses getirdi
Yunanistan basınında Türkiye'nin doğal gaz ve petrol çalışmalarına dikkat çekildi. Ülkede kullanılan doğal gazın pahalılığından dert yanılırken Türkiye'nin keşiflerine ve araştırmalarına vurgu yapıldı.
Yunan basını "Milli Enerjide Güçlü Türkiye" olarak paylaşılan Türk Petrol Şirketi'nin sosyal medya paylaşımına da dikkat çekti.
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedilmişti
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirmiş, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda Suriye sınırına 3,5 kilometre mesafede bulunan Günyurdu-1 kuyusunda 11,8 gravitede petrol bulunduğunu belirtilmişti.