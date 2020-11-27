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Aktüel Türkiye’nin patentleri Turkcell’in veri merkezinde saklanacak
Aktüel

Türkiye’nin patentleri Turkcell’in veri merkezinde saklanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu" - TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan: - "Turkcell Veri Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:30:42 -
Türkiye’nin patentleri Turkcell’in veri merkezinde saklanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) verisini Ankara Veri Merkezi'nde saklıyor.

Turkcell açıklamasına göre, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" prensibiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell, kurumsal müşterilerine veri merkezi hizmeti sunmaya devam ediyor. Sektör devlerinin tercih ettiği Türkiye'nin en büyük veri merkezinin müşterileri arasında, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan TÜRKPATENT de yer alıyor.

Bu kapsamda Turkcell, Türkiye'nin patentlerini Ankara Veri Merkezi'nde saklayacak. TÜRKPATENT, Turkcell Veri Merkezi'nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin verisini korumak için gece gündüz hız kesmeden çalıştıklarını belirterek, "Bu alanda 2 milyar liraya yakın yatırım yaparak yeni nesil veri merkezimiz ile kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu. Özellikle kamu kurumlarının tercih ettiği Ankara Veri Merkezimizde Türkiye'nin patentlerini saklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Kurumsal önceliklerimizin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak"


TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da Türk Patent ve Marka Kurumu olarak son dönemde bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirdikleri önemli çalışmalar kapsamında Felaket Kurtarma Merkezi'ni Turkcell Veri Merkezi'nde konumlandırdıklarını belirtti.

Asan, "Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumlarının başında geliyor. Özellikle 2017 yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra sorumluluklarımız çok daha fazla arttı. Türkiye'nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve sınai mülkiyet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Turkcell Veri Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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