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Siyaset Türkiye’nin partileri değil sanki Siyonistlerin partileri! Milli yas kararı Ümit ve Müsavat’ı hoplattı
Siyaset

Türkiye’nin partileri değil sanki Siyonistlerin partileri! Milli yas kararı Ümit ve Müsavat’ı hoplattı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:38:00 - 2024-08-02 12:01:06
Türkiye’nin partileri değil sanki Siyonistlerin partileri! Milli yas kararı Ümit ve Müsavat’ı hoplattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti nedeniyle alınan yas kararının ardından, ırkçı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ve yalvara yakara kendini genel başkan seçtiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Siyonistlerden alışık olduğumuz mide bulandırıcı ifadeler kullanarak milli yas kararına karşı çıktılar.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de kendini batılı/ilerici gösterebilmek için ABD ve İsrail’e yaranmaya çalışan aşağılık kompleksli, mandacı zihniyetli siyasetçiler her geçen gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.

Yaptığı mülteci karşıtı açıklamalarla insanları hedef göstermekten imtina etmeyen, özellikle Kahramanmaraş depremleri sürecinde bölge halkına yardımcı olan gençleri “yağmacı Suriyeliler” diye tanıtan, yalanı ortaya çıktıktan sonra “Suriyeli gibi görünüyor” diyerek iyice sıvayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine kendinden beklendiği gibi aşağılık ifadeler kullandı. Özdağ’a, “Ne olur beni genel başkan seçin, Erdoğan’la bir yarışayım” diyerek yalvar yakar kendini zorla genel başkan seçtiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti.

Özdağ ve Dervişoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehit olması nedeniyle alınan milli yas kararına skandal ifadelerle karşı çıktılar.

Zafer Partisi’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in Haniye suikastı adeta meşrulaştırılmaya çalışıldı. Müslüman Kardeşler’in hedef alındığı paylaşım şu şekilde:
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Müsavat Dervişoğlu ise şunları yazdı:

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Yorumlar

şüayıp

Halkın değerlerinden uzak olanlar muvaffak olamazlar

AHMET BULUT

sen neyine güveniyonda partiye laf çarpıyon 
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