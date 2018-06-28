Türkiye'nin özüne dönmesi Sol kafayı rahatsız etti! "Siyaset yapın ama İslam kültüründen uzak durun"

YENİAKİT.COM.TR - İslam'ın gerçeklerinin ortaya çıkmasından rahatsız olan Türk solunun temsilcisi ve aynı zamanda Ömer Laçiner, Murat Belge gibi solcu isimleri bünyesinde barındıran Birikim adlı sosyalist dergi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye'nin tekrar özüne döndüğünü adeta gösteren, İslam'a atılan iftiraları bertaraf edecek olan, İslam alimlerinin düşüncelerini ve gelişmelerini haritalarla dönem dönem anlatan 'İslam Düşünce Atlası' çalışması ve onun sanal hali olan islamdusunceatlasi.org'tan rahatsız oldu.

TÜRKİYE'NİN ÖZÜNE DÖNÜŞÜNE "BİR ÖLÜ DİRİLTME AYİNİ" DEDİ

Tunceli Munzur Üniversitesi öğretim görevlisi Doğancan Özsel, Birikim Dergisi'nde yer alan "Devlet Destekli Bir Ölü Diriltme Ayini: İslâmi Rönesans Çabaları" başlıklı tuhaf bir yazıyla İslam Düşünce Atlası'nı hedef aldı. Türkiye'nin İslam ve geleneklerinden kopartılma çabalarının 100 yıl sonra boşa çıkarılmasının ardından Türkiye'nin yeniden özüne dönüşünü 'İslami Rönesans Çabaları' diye nitelendirdi.

TÜRKİYE'NİN CUMHURİYET REJİMİNE 'ERDOĞAN REJİMİ' DEDİ

İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer gibi araştırmacı akademik isimlerin öncülüğünde çalışmalarıyla önemli bir proje haline gelen İslam Düşünce Atlası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanatları altında yapıldığını öne süren Özsel, Türkiye'nin Cumhuriyet rejimi dışında "Erdoğan rejimi" olarak gösterme çabası ise dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN 'KIZIL ELMA'SI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kültürel olarak öze dönmesinden 'kaygılanan' Özsel, "Geçen on altı yılda kurulamayan kültürel hegemonyayı tesis etmek rejiminin kızıl elmalarından birisi. Erdoğan konuşmalarında sıklıkla bu konuya dikkat çekerek kendi tabanına kültürel alanda muktedir olma çağrıları yapıyor." ifadelerinde bulundu.

İSLAMİ DÜŞÜNCE TARİHİNE DAİR KARIN AĞRISI

Siyasi bakış açısıyla adeta projeyi linç etmeye çalışan Özsel, TRT de dahil bir çok konferans ve seminerde, İslâm düşünce ve bilim tarihine dair konuşmaların yapılması ve 100 yıldır özünden koparılmaya çalışılan yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede İslami düşüncelerin tekrar hatırlatılmaya çalışıldığını dile getirmesi asıl 'karın ağrısı'nı gözler önüne serdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMAYA DEVLET DESTEĞİNDEN HAZMEDEMEDİ

Araştırmalara verilen desteklerden rahatsız olan sosyalist yazar, "Düzenlenen seminerler, üniversitelerde açılan programlar, televizyonlardaki yapımlar ve yayımlanan kitaplar büyük oranda doğrudan ya da dolaylı yollarla aktarılan kamu kaynaklarına muhtaç. Kaynakları aktaran kamu gücü, gündemi de zımni olarak belirliyor. Dolayısıyla bu çabalar, bilginin peşinde geçmiş zamanın metinlerine dalan bireylerin süreç içerisinde kimi zaman çıkmaz yollara saplandıkları, kendilerine yeni yollar açtıkları ve bu metinlerden farklı olasılık ve imkânları ortaya çıkardıkları nihai durağı belirsiz bir sürecin parçası değiller. Hedeflenen İslâmi Rönesans’ın yaklaşık rotası, finansmanı sağlayan güçlerin ideolojik gündemleriyle en başından belirlenmiş. Burada yürünecek yol bakımından da, varılacak hedefler bakımından da sürprize yer yok." ifadeleriyle devlet kaynaklarının bu bilimsel çalışmalarda kullanılmasını hazmedemedi.

İSLAMİ KAVRAMLARA DÜŞMAN, LATİNCEYE AŞIK

Tedavülden kalktığını iddia ettiği Osmanlıca'da bulunan kökeni Arapça ve Farsça'ya dayanan kavramların yeniden dolaşıma sokulmaya çalıştığını iddia eden Özsel'in Latince kelimelerle işlediği yazısında, "İslâmcı entelektüellerin sözünü ettiğimiz hummalı çalışmalarında da kültürel hegemonya kurabilmek amacıyla böyle bir rönesansı tetikleme çabası saklı" ifadeleri rahatsızlığı dikkat çekti.

İslami kavramların kullanılmasını da Latince ifadelerle diline dolayan Özsel, "İslâmi bir rönesans tetikleme çabalarının ayinsel niteliği en çok da kullanılan dil içerisinde kendisini belli ediyor. İslâmcı düşünürler kadim olanın değerini daima kadimin dili ve kavramları içerisinde anlatmaya, geçmişin dilini diriltmeye özel bir önem veriyorlar. “Kuramsal” yerine “nazarî”, “bölüm” yerine “cüz” diyerek gündelik hayatta artık sık karşılaşılmayan kelime tercihleri ile okuyucunun karşısına çıkıyorlar. Dahası, dünyevi olguları tevhit ve imamet gibi dinsel bagajı hayli yüklü kavramlarla analiz ediyor ve eski kaynağın orijinal dilinden doğrudan yapılan blok alıntılarla sözlerine uhrevilik katmayı ihmal etmiyorlar" ifadesinde bulundu.

İSLAMİ KÜLTÜRÜN YAŞATILMASI 'DESPOTİK SİSTEMİ İŞLEVSELLEŞTİRİR'MİŞ

Bu tür çalışmaların despotizmi üretebilmek için işlevsel olduğunu ileri süren Özsel, "Böylesi bir rönesans söylemi, güçlü ve istikrarlı idari yapılar kurmak ve despotik bir sistemi yeniden üretebilmek için son derece işlevseldir. Zira son tahlilde bunlar, toplumu eşitlemeden aynılaştırmaya yarar. Adalet nosyonunun geleneksel kavranış biçimlerine atıfla insanlar arasındaki eşitsizlikleri onanırken, tevhit kavramına atıfla kapalı bir kültür uzayının mülkiyetine alınarak herkes aynılaştırılır" iddiasında bulundu.

"İSLAM KÜLTÜRÜNE KARŞI DURUN"

Son sözünde İslam'ın siyasallıktan öteye gitmemesini ve İslam kültürüne karşı durulması gerektiğini söyleyen Özsel, "Bir kültürel hegemonya kurma çabası olarak ortaya çıkan devlet destekli İslâmi Rönesans çabalarına, tam da böyle bir siyasallığa imkân vermek amacıyla, birey olarak kendi varlığımızı korumak ve tarihi yapma becerimize sahip çıkmak amacıyla karşı durmak ve siyasal olanı savunmak gerekir. Zira siyasal olan, dinî mensubiyeti olan da dahil herkesi ve her kesimi tek bir şartla, siyasal olanın bu açıklığını bastırmak amacı gütmemesi şartıyla içerir ve diyalog içerisinde kendisini sürekli yeniden var etmeye çağırır." ifadesinde bulundu.

İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI NEDİR?

İslam Düşünce Atlası (İDA), İslam düşünce geleneğini, II/VII. ile XIV/XX. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden zaman- mekân-öğreti- ekol değişkenlerini dikkate alarak, web tabanlı programlar üzerinden tanıtma amacı güden bir projedir.

İDA, düşünce tarihini; onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamaya davet ederek, İslam düşünce tarihine farklı açılardan bakma imkanı sağlar.

İslam Düşünce Atlası, karmaşık ilişkileri web tabanlı programlar yoluyla takip edilebilir bir tarzda formüle etme amacı güden üç kavramsal haritaya ve bu haritalar aracılığıyla aktarılan malumatı taşıyacak bir düşünce tarihi omurgasına sahiptir: Zaman haritası, Kitaplar Haritası, Kişiler Haritası ve İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifi içeren, haritalarla desteklenmiş, dönemlere göre ekol bazlı değerlendirme yazıları. İDA, bu bileşenler üzerinden şu soruların cevaplarını vermeye çalışır: Düşünce kim tarafından, ne zaman, nerede, nasıl, ne tür okul gelenekleriyle ilişki içerisinde, hangi yollardan geçerek, ne tür etkileşimlerle ve hangi metinsel gelenekler aracılığıyla üretilmiştir? Bu soruların cevaplarını merak edenler için, İslam Düşünce Atlası, benzersiz bir düşünce tarihi okuması vadediyor.

İDA'yı tek bir cümleyle tanımlamak zor olabilir. Yine de bunu denersek, İDA'nın İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmî birikimi yeni teknikler yoluyla ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde, kolaylıkla takip edilebilir hale getirmeyi amaçlayan interaktif bir program olduğunu söyleyebiliriz.

Bu program İlmî Etüdler Derneği'nde (İLEM) Türkiye'nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacılarına tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin destekleriyle açık erişimli bir şekilde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.