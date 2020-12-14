"Türkiye'nin otomotiv üssü" Bursa'dan 11 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa, ocak-kasım döneminde 142 ülke ve bölgeye yaptığı 6 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'nin otomotiv sektörüne en çok katkı veren il olma başarısını sürdürdü.

TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan ve "otomotivin üssü" olarak nitelendirilen Bursa, 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan ocak-kasım döneminde 142 ülke ve özerk bölgeye 6 milyar 79 milyon 645 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bursa'yı 5 milyar 87 milyon 930 bin dolarla Kocaeli, 4 milyar 789 milyon 801 bin dolarla İstanbul ve 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla Sakarya izledi.

Bursa, bu yılın ocak-kasım döneminde en çok otomotiv ihracatını 1 milyar 168 milyon dolarla Fransa'ya yaptı.

Fransa'yı 925 milyon 493 bin dolarla Almanya, 768 milyon 874 bin dolarla İtalya, 382 milyon 306 bin dolarla Romanya izledi.

Sıralamada İspanya 369 milyon 352 bin dolarla 5'inci, ABD 295 milyon 439 bin dolarla 6'ncı, Polonya 208 milyon 245 bin dolarla 7'nci, Fas 207 milyon 374 bin dolarla 8'inci, Birleşik Krallık 191 milyon 605 bin dolarla 9'uncu ve Slovenya 181 milyon 508 bin dolarla 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

- 4 ülkeye yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı

Milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler baz alındığında, Bursa'dan ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı aylarına kıyasla 4 ülkeye yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı yaşandı.

Ocak-Kasım 2019'da 7 milyon 149 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Japonya'ya, bu sene aynı dönemde yüzde 167 artışla 19 milyon 127 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bursa'nın 11 aylık otomotiv ihracatında, geçen yılın aynı aylarına göre Uruguay'a yüzde 136 artışla 1 milyon 705 bin, Kazakistan'a yüzde 281 yükselişle 1 milyon 277 bin, Angola'ya da yüzde 152 artışla 1 milyon 252 bin dolarlık satışlara imza atıldı.

Mısır'a geçen senenin 11 ayında 86 milyon 860 bin dolar olan ihracatın, Ocak-Kasım 2020'de yüzde 90 yükselişle 165 milyon 823 bin dolara çıkması da dikkati çekti.



