Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar yapan Ayşe Hür, Ankara'ya yönelik ihanet dolu çıkışlarını sürdürüyor.

Oruç Reis'in yeni NAVTEX kararı sonrası sondaj faaliyetlerini 23 Kasım'a kadar uzatması, ‘PKK terör örgütü değildir’ diyerek terör propagandasından hapis cezası alan Ayşe Hür'ü rahatsız etti.

Ayşe Hür, Türkiye'nin NAVTEX duyurusuna dair haberi alıntılayarak, "Resmen sinir uçlarıyla oynuyorlar Yunanistan'ın. NAVTEX ilanı demek, "ben bilyemi burada kaybettiğimi düşünüyorum, onu arıyorum, buluncaya kadar buraya giremezsiniz" demek gibi bir şey. "Bilyen burada mı, buluncaya kadar ben öteki sokağa nasıl geçeceğim?" falan diyemezsiniz" ifadelerini kullanarak tepki çeken bir çıkışta bulundu.

Yunanistan'ın sözcülüğüne savunan Ayşe Hür, adeta Atina'nın çığlığına koşarak yetişti.

Sözde yazarın paylaşımları sonrası vatandaşlar 'Bu kadar da düşmanlık olmaz' yorumlarını yaptı.