Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı tutuşturdu!

PKK/PYD terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât, Yunan basınında büyük rahatsızlık oluşturdu. “Erdoğan kontrolden çıktı”, “Türk yayılmacılığı sınır tanımıyor” gibi başlıklar kullanıldı.

Türkiye, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Ülke içinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu örgütün Suriye uzantısı PYD ile mücadele için Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmuştu. Türkiye’nin terör karşısındaki kararlı duruşu, Yunan basınında büyük tepki doğurdu.

“Erdoğan kontrolden çıktı”

Proto Thema gazetesi “Erdoğan kontrolden çıktı: Amerika’nın tehditlerine rağmen Fırat’ın doğusunu işgal edecek” başlığını attı. Kathimerini gazetesi, haber sitesi in.gr gibi pek çok kaynak da benzer başlıklar atıp “Türk yayılmacılığı sadece Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ı (Güney Kıbrıs) değil, Kürtler’i (PKK/PYD kuvvetleri için genel olarak kullanılan terim) de tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.

“PKK/PYD, tehdit değil”

Bu PKK/PYD’li teröristler için “gelecekteki Kürt devletinin ordusu” denmekte hiçbir beis de görülmüyor. Türkiye adeta bir öcü gibi tanıtılarak “Türk yayılmacılığına karşı Kürt kuvvetleri (PKK/PYD’li teröristler) Birleşmiş Milletler’den ve NATO’dan yardım isteyecek. Zira bu kuvvetler (teröristler) BM ya da NATO için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Bir NATO ülkesi Türkiye, tehdit oluşturmayan güçlere saldırarak uluslararası hukuku çiğniyor” denildi. Gazetelerde yapılan yorumlara bakıldığında, “ABD’nin Ankara’ya bir dur demesi gerekliliği” temasının işlendiği göze çarpıyor.

ABD tarafını belli etti

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ve üst düzey Yunan askeri yetkililer, ikili işbirliğini geliştirme anacımla ABD’nin başkenti Washington’da Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. “Bölgesel işbirliği, savunma ve güvenlik, hukuk devleti ve terörle mücadele, ticaret ve yatırımlar, enerji alanında işbirliği konusunda önemli adımlar attık” açıklaması yapıldı.

3’lü ittifaka destek

Yunan tarafının Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından duydukları endişeleri ABD’li yetkililere ilettikleri belirtilirken, Amerikan kanadı “Sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve uluslararası hukuka saygı duyulmasından yanayız” açıklamasını yaptı.

Güney Kıbrıs’ı “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıyan ABD, bölgede Yunan/Rum tarafının enerji haritalarını doğru kabul ediyor. Ayrıca ABD, bölgede Türkiye karşıtı olarak kurulan Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlü ittifakına duyduğu ilgiyi ve bu ittifakı destekleyeceğini açıklıkla dile getirdi.

(Diriliş Postası)