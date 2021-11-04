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Gündem Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD ve Rusya'dan flaş hamle! Katil Esed'den küstah tehdit
Gündem

Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD ve Rusya'dan flaş hamle! Katil Esed'den küstah tehdit

Türkiye'nin Suriye'de terör bölgelerine düzenleyeceği harekat öncesi bölge hareketlendi. Rus Hava Kuvvetleri, Tel Temr'den Ayn İsa'ya kadar olan kasabalarda hava ve kara askeri manevrasını artırırken, ABD de YPG'ye 50 TIR'lık lojistik malzeme gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:15:00 - 2021-11-04 09:17:30
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD ve Rusya'dan flaş hamle! Katil Esed'den küstah tehdit

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait ilk 50 TIR'lık konvoy, terör örgütü PKK kontrolündeki Kamışlı kentine girdi. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmenin ardından yaşandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı üzerinden Kamışlı'ya ulaşan konvoyda lojistik malzeme yüklü 50 TIR'ın bulunduğu belirtildi.

"İdlib'e gireriz" tehdidi

Esed cephesinden de Türkiye'ye yönelik yeni bir tehdit mesajı geldi. Suriye Ulusal Uzlaşı Merkezi mensubu Ömer Rahmun, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatması durumunda, Suriye ordusunun İdlib'de iki aşamalık bir operasyon yürüteceğini söyledi. Rahmun, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri harekatı başladığı anda, ilk aşamada Cebel ez-Zaviye, Cisr eş-Şuğur, El Gab ile M4 karayolu ve onun 8 kilometre kuzeyi kurtarılacak" dedi.

1000 asker alacaklar

Suriye rejiminin 25. Özel Görev Gücü Tümeni'ne İdlib ve çevresine konuşlandırılmak üzere 1000 asker alınacağı duyuruldu. Gençlerin alımı için Lazkiye, Humus, Hama ve Şam valiliklerinin her birinde dört yeni işe alım ofisi açıldı. Bölümün güvenlik ofisleri, yeni gönüllülerin maaşını ayda 45 dolar olacak ve Hama'daki kamplarda 15 günlük bir eğitime tabi tutulacaklar. Yerel haber kaynakları Hama'daki kamplarda eskiden sivil olan 550 kişinin eğitiminin tamamlandığını duyurdu.

SMO hazır

Suriye Milli Ordusu komutanlarından Abdülselam Abdürezzak harekat için hazır olduklarını açıkladı. Abdürezzak şunları kaydetti:

"Tel Rıfat ve Ayn el-Arab (Kobani) bölgeleri, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu için stratejik hedefler teşkil ediyor. PKK'ya karşı operasyon için Türk askeri yetkililerle düzenli olarak görüşmeler gerçekleşiyor. Ancak bu görüşmeler harekat bölgelerinde gerçekleşiyor."

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Yorumlar

Barış

Suriyeli gençler avrupada binbeşyüz kazanıyor beğenmiyorlar 45 dolara aylık maaşla askerlik demeyelim savaşmak için bunu kabul ederlermi
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