Türkiye'nin önünde Meral Akşener'e soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

Türkiye'nin yaptığı vizyon hamlelerine karşıtlığıyla bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu.

"FETÖ'cü müsünüz?"

Jülide Ateş'in Meral Akşener'e yönelttiği sorulardan biri de "FETÖ'cü müsünüz?" oldu.

Akşener, "Hayır. Ben demiştim ki bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır. İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz için skandal sözler kullanmıştı

Akşener MHP'den ihraç edildiği dönemde FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe kalkışması için "15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in 15 Temmuz darbe kalkışmasına ‘televizyondan izledim’ dediği Küplüce’deki evinin 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu ayağının hemen yanında olduğu ve binanın bulunduğu sokağın başından köprünün rahatlıkla görüldüğü ortaya çıkmıştı. Akşener, 15 Temmuz gecesi iki misafiri olduğunu söylerken ikincinin ismini gizli tutmuştu.

Bunlarla yetinmeyen İP Genel Başkanı, 15 Temmuz darbe gecesi yaptığı paylaşımda “Camiler sela okuyor, yazıklar olsun” diyen Emekli Albay Erdal Sarızeybek'i partisinine alarak rozetini de kendi elleriyle takmıştı.