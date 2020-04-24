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Gündem

Türkiye'nin önünde Meral Akşener'e soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "FETÖ'cü müsünüz?" sorusu soruldu.

2020-04-24 11:35:00 -
Türkiye'nin önünde Meral Akşener'e soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

Türkiye'nin yaptığı vizyon hamlelerine karşıtlığıyla bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu.

"FETÖ'cü müsünüz?"

Jülide Ateş'in Meral Akşener'e yönelttiği sorulardan biri de "FETÖ'cü müsünüz?" oldu.

Akşener, "Hayır. Ben demiştim ki bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır. İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz için skandal sözler kullanmıştı

Akşener MHP'den ihraç edildiği dönemde FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe kalkışması için "15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in 15 Temmuz darbe kalkışmasına ‘televizyondan izledim’ dediği Küplüce’deki evinin 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu ayağının hemen yanında olduğu ve binanın bulunduğu sokağın başından köprünün rahatlıkla görüldüğü ortaya çıkmıştı. Akşener, 15 Temmuz gecesi iki misafiri olduğunu söylerken ikincinin ismini gizli tutmuştu.

Bunlarla yetinmeyen İP Genel Başkanı, 15 Temmuz darbe gecesi yaptığı paylaşımda “Camiler sela okuyor, yazıklar olsun” diyen Emekli Albay Erdal Sarızeybek'i partisinine alarak rozetini de kendi elleriyle takmıştı.

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Yorumlar

serdar-1.

seçimlerden önce hain puşt apodan oy isteyen,onun kardeşi şerefsizi .t.r.t.ye çıkartıp oy isteyenler akşenermiydi,kılıçdaroğlumuydu.Hain feteöye her istedini verenler,kılıçdarolu,akşenermiydi.Yavşaklar haberinizi doğru yapın.
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onuncu ışık: meral

Bahçeli ülkücülere bıyık yasağı getirmişti. Meral ona inat bıyık bırakmalıdır.
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