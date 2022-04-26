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Gündem "Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan HDP'li Ömer Öcalan'a soğuk duş
Gündem

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan HDP'li Ömer Öcalan'a soğuk duş

"Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklinde haddini ve boyunu aşan rezil bir ifade kullanan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:36:00 -
"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan HDP'li Ömer Öcalan'a soğuk duş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği rezil sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

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Yorumlar

asker

benim memleketimdeki kadar vatan hayini olan bi ulke yoktur  
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