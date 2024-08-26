Türkiye'nin olimpiyatlarda başarısız olmasına çok ama çok ilginç yorum: Başkalarına deli saçması gelebilir ama, demek ki hâlâ insanlıktan çıkmamışız

Hüseyin Besli, Türkiye’nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda aldığı sonuçlara farklı bir perspektiften bakarak yorumladı. Akşam gazetesi yazarı Besli, olimpiyat başarısızlığının Türkiye’nin insanlıktan çıkmamış olduğunu gösterdiğini savundu. Sporun günümüzde insani değerleri hiçe sayan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Besli, ezber bozan yazısında şunları kaydetti:

"(...) Türkiye 2024 Paris Olimpiyatlarını 64. sırada tamamlamış... Rezil olmuşuz, öyle diyorlar.

Bir efsaneye göre olimpiyat fikri, sürekli birbirleriyle savaşan Yunan site devletlerinin dört senede bir savaşlara ara verip, bu kez barışçı bir şekilde bir araya gelmeleriyle oluşmuş.

Bu vasfıyla olimpiyatlar savaşı meşrulaştıran, hatta kutsayan bir olgu olarak tanımlanabilir...

13 Ağustos tarihli gazeteler yazıyordu;

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5-11 Ağustos tarihleri arasında; 19 NATO ülkesinden 36 takımın katıldığı En İyi Keskin Nişancı Yarışması düzenlenmiş. Yarışmada Türkiye Özel Kuvvetler takımı birinci, Kara Kuvvetleri takımı ikinci olmuş...

2016 yılında İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı olduğunda kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştum.

Ziyaret sırasında Yılmaz; biraz espriyle; Tayyip bey daha önce hep sosyal sahandan arkadaşları Milli Eğitim Bakanı yaptı. Yeterli başarıyı gösteremediklerini düşünmüş olacak ki bu kez bir mühendis atayayım diye bizi uygun görmüş... demişti...

Bunun üzerine, biz de kendisine, Mektepsiz Toplum kitabının yazarı Ivan Illich'ten mülhem;

Örgün eğitimin doğası gereği kaçınılmaz/zorunlu olarak tektipleştirmeci özelliğini hatırlatarak:

"Sayın Bakan, Milli Eğitim'in başarısız olması çok kötü bir şey değildir. Hatta, bir açıdan, toplumsal olarak iyi ki başarısız olmuş bile diyebiliriz..." demiştik; ironik bir şekilde...

Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; bugün adına 'spor' dediğimiz şey topyekûn gayriinsanidir. Bir insanın doğal sınırları içinde ne kadar yetenekli olursa olsun makul bir çalışmayla bugünkü yarışmalarda derece elde etmesi mümkün değildir. Derece için kimyasallarla ve makulat dışı çalışmalarla (mesela profesyonel bir yüzücünün günde 6 ila 9 saat antrenman yapması/yüzmesi gibi) makineleşmesi, robotlaşması gerekir, ancak o zaman bir derece söz konusu olabilir.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin olimpiyatlarda başarısız olmasını, demek ki Türkiye hala insanlıktan çıkmamış diye yorumlayıp sevinebiliriz diye düşünmekteyim... başkasına deli saçması gelse de...

Demek ki; askerlerin çalışması her şeye rağmen, hala makulat çerçevesindeki askerlerimiz nişan yarışmasında dereceye girebiliyor."

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