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Medya Türkiye'nin o bölgesinden petrol fışkırıyor! Rezerv miktarı dudak uçuklattı
Medya

Türkiye'nin o bölgesinden petrol fışkırıyor! Rezerv miktarı dudak uçuklattı

Diğer adı Küpeli Dağı olan Gabar’daki petrol rezervinin 150 milyon varil olduğuna dikkat çeken Mehmet Şeker, "Eskiden terörist yuvasıydı. Teröristler üçer beşer gabarınca, vaziyet değişti" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:16:00 -
Türkiye'nin o bölgesinden petrol fışkırıyor! Rezerv miktarı dudak uçuklattı

Diğer adı Küpeli Dağı olan Gabar’daki petrol rezervinin 150 milyon varil olduğuna dikkat çeken Mehmet Şeker, "Eskiden terörist yuvasıydı. Teröristler üçer beşer gabarınca, vaziyet değişti" ifadelerini kullandı. Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Gabar Dağı’ndan petrol fışkırıyor.

Eskiden terörist yuvasıydı.

Teröristler üçer beşer gabarınca, vaziyet değişti.

1500 metre yükseklikte kuyular açıldı ve petrol çıkarma imkânı doğdu.

Diğer adı Küpeli Dağı olan Gabar’daki petrol rezervi 150 milyon varil.

Bu tablodan memnun olanlar el kaldırsın, olmayanlar yerin dibine girsin."

 

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