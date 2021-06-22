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Gündem Türkiye’nin o bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Gündem

Türkiye’nin o bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 23:02:00 -
Türkiye’nin o bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.



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Yorumlar

murat

Haber mi bulamadın akit,meteorolojiden uyarı yalanıyla neyin peşindesin.
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