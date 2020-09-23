  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Kazakistan'a salgınla mücadelede her zaman yardım etmeye hazırız"
Aktüel

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Kazakistan'a salgınla mücadelede her zaman yardım etmeye hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:52:45 -
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Kazakistan'a salgınla mücadelede her zaman yardım etmeye hazırız"

ALMATI (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, her zaman kardeş Kazak halkının yanında olduklarını belirterek, "Salgınla mücadele kapsamında şayet yeni ihtiyaç hasıl olursa, imkanlarımız çerçevesinde her zaman yardım etmeye hazırız." dedi.

Büyükelçi Ekici, Kazakistan'ın Almatı kentinde yaptığı ziyareti kapsamında burada faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir otelin konferans salonunda bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ekici'ye Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı eşlik etti.

Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş camiasını her zaman desteklediklerini ve onların yanında olduklarını belirterek, "Biz Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak iş insanlarımızın beklentilerini, tecrübelerini, eğer varsa sorunlarını dinlemek için her zaman hazırız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Almatı’da iş camiamızın faal olması bizi gururlandırıyor." dedi.

Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kazakistan'a yapılan insani yardımları değerlendiren Ekici, Türkiye'nin kardeş ülke Kazakistan'ın her zaman yanında olduğunun altını çizdi.

Ekici, her zaman "kardeş Kazak" halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Salgınla mücadele kapsamında şayet yeni ihtiyaç hasıl olursa, imkanlarımız çerçevesinde her zaman yardım etmeye hazırız. Hem Kazakistan, hem Türkiye, hem de dünya olarak pandemiden en az zararla çıkacacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in iki ülke arasında ticaretin önce 5 milyar dolara, sonra da 10 milyar dolara arttırılması hedefinin takipçisi olduğuna dikkati çeken Ekici, salgın öncesi üç aylık periyotta karşılıklı ticaretin arttığını söyledi.

Ekici, salgının ekonomiyi yavaşlattığına işaret ederek, "(Karşılıklı ticaretin artırılması) Bu hedef her iki ülke için halen geçerlidir. Pandemi biraz etkilemiş olabilir, ama gerileme varsa en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Pandemi sonrasında da ticari ilişkilerimiz ilerleyecektir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu...
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
ABD'den sert açıklama: Çin'in yaptıkları affedilemez
Dünya

ABD'den sert açıklama: Çin'in yaptıkları affedilemez

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD'yi kabadayılık ile suçlamasına tepki göstere..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı