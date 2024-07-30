  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail askeri üssünü bastılar! Ne Hamas, ne Lübnan, ne İran… Bakın hangi grup!

Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'

Galatasaray'ın bel kemiği takımdan ayrılıyor! Okan Buruk 'olmaz' dedi, yıldız isim resti çekti

Ne körfez ülkeleri ne de Rusya: İşte petrolün gerçek kralı

Maalesef olmadı! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Canlı yayında açıkladılar… Oysa ki koordinatlarını bile vermişlerdi…

Başkan Erdoğan tepki göstermişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye kararı

Kavgada söylenmez! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu için şok sözler!

Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye'nin yeni dev gemisi yola çıktı

Türk şirketin satın aldığı dünya devi iflas etti! "Herkes bu nasıl olur?" diye birbirine sormaya başladı

Erdoğan’dan tarihe geçecek “Filistin” hamlesi! O adım, dünyayı hayrete düşürecek
Yaşam Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor
Yaşam

Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:27:00 - 2024-07-30 14:28:25
Türkiye'nin nüfusu için korkutan tahmin: 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusunun 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

TÜİK, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonlarını yeniledi.

Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

NÜFUS 94 MİLYONA DAYANACAK

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor. Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor.

DÜŞÜK SENARYOYA GÖRE NÜFUS 2100'DE 55 MİLYONUN ALTINA DÜŞECEK

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

Bakan Uraloğlu: "Nüfusumuzun yüzde 93,8’i mobil bağlantı sahibi"
Bakan Uraloğlu: "Nüfusumuzun yüzde 93,8’i mobil bağlantı sahibi”

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Uraloğlu: "Nüfusumuzun yüzde 93,8’i mobil bağlantı sahibi”

En yaşlı nüfusa sahip ülke belli oldu! Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesi
En yaşlı nüfusa sahip ülke belli oldu! Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesi

Dünya

En yaşlı nüfusa sahip ülke belli oldu! Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesi

Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı
Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı

Yaşam

Bir kuş 10 bin nüfuslu mahalleyi ayağa kaldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23