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Siyaset Türkiye’nin NATO’dan talepleri belli oldu
Siyaset

Türkiye’nin NATO’dan talepleri belli oldu

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine yönelik vetosunun kaldırılması için istek listesini kamuoyuna sızdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 22:31:00 -
Türkiye’nin NATO’dan talepleri belli oldu

Bloomberg haber ajansına yönelik olarak açıklamalarda bulunan ve isminin gizli tutulmasını talep eden üç üst düzey Türk yetkili Türkiye’nin taleplerini sıraladı.

Yetkililer, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmeden önce PKK terör örgütü ve tüm türevlerinin terör örgütü olarak ilan edilmesi gerektiğini ve bu ülkelerdeki terör örgütü sempatizanlarına karşı aktif olarak mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydediyor.

Türkiye aynı zamanda aralıklarla Türkiye’ye uygulanan savunma sanayii yaptırımları ve silah ambargolarının kaldırılması talep ediyor. Bunlara ek olarak Türkiye’nin yeniden F-35 programına katılımı, 40 adetlik F-16 Blok 70 F-16 savaş uçağı ve modernizasyon paketi talebine onay bekleniyor.

Yetkililere göre Türkiye’nin isteklerinden bir diğeri ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi alımı yapmasının ardından Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.

Yetkililer, Yunanistan’ın yeniden NATO’ya alınmasındaki gibi bir hatanın tekrar edilemeyeceğini ve önce sorunların çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

Aynı zamanda taleplerin iç siyasetle alakası olmadığı ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarınca hareket ettiği kaydediliyor.

Bloomberg’e sızdırılan talepler bir ilk olma niteliği taşıyor. Türkiye’nin bugüne kadarki taleplerinin yalnızca terör örgütleri ve savunma sanayii ambargolarıyla sınırlıydı.

SavunmaSanayiST

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