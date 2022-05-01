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Ekonomi ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı
Ekonomi

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın paydaşlığında yürütülen ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesinde yeni bir evreye geçildi. Projede yer alan geleceğin mühendis adayları sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:40:00 -
‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı

Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde tasarlanan ‘Yapay Zekâ Çağında Dönüşen Liderlik’ sertifika programı kapsamında 37 üniversiteden 120 mühendislik öğrencisinin katıldığı Ideathon’da 14 takım, kreatif fikirler ve projeler üretti. Sürdürülebilir kalkınma amaçları odağa alınarak ortaya koyulan ‘Engelsiz İstihdam’ projesi birinci, ‘Digigreen Economy’ projesi ikinci, ‘Equfree’ projesi üçüncü oldu.

Güzel bir örnek

 Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Ideathon, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın ortaya koydukları takım çalışmasının çok güzel bir örneği oldu. Öğrencilerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarının rehberliğinde küresel olarak karşı karşıya kaldığımız sorunlara kreatif fikirler ortaya sunarak projeler önermesi hepimizi gururlandırdı. Ideathon’da yarışan tüm takımları gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fikirler umut verici

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise şunları kaydetti: “Finale kalan 6 projenin birincisini seçerken ise çok zorlandık. ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın dünyanın sürdürülebilirliğine verdikleri katkı ve ürettikleri fikirler bizi çok umutlandırdı. Ne kadar güçlü bir gençliğin geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Bu değerli programının hayata geçirilip yönetilmesinde rolü bulunan Ebru Özdemir’e ve onun nezdinde destekleyen tüm kurumlara teşekkür ederim. ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

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