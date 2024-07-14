Türkiye'nin milyarlarca dolar yatırım müjdesi! Cari açık son iki yılın en düşük seviyesinde! Türkiye'yi seçtiler

Türkiye'nin cari dengesi mayıs ayında 1.24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre mayısta yıllık cari açık 25.2 milyar dolara inerek son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Nisanda bu rakam 31.7 milyar dolar düzeyindeydi. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise mayıs ayında 3.3 milyar dolar fazla verdi. Verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı mayısta 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TURİZMDEN KATKI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4.7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.9 milyar dolar olarak kaydedildi. Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 17.6 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan tarafında ise mayıs ayında beş aydır görülen çıkış ivmesi güçlü bir şekilde tersine döndü. Mayıs ayında 'kaynağı belirsiz kaynak' olarak tanımlanan net hata noksan fazlası 4.5 milyar dolar oldu. Net hata noksanda mayıs ayından önceki beş ayda 18.9 milyar dolarlık çıkış görülmüştü.

19 MİLYAR $ DIŞ KAYNAK

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekerek istikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret etti. Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19.1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2.5'in altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "2024 genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir" diye konuştu.

5 AYDA 3.8 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELDİ

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yapılan açıklamaya göre mayısta Türkiye'ye 1 milyar 74 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi.

Mayıstaki yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 303 milyon dolarını borçlanma araçları, 189 milyon dolarını gayrimenkul satışı oluşturdu. Norveç 229 milyon dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldı.

MERKEZ'DEN REZERV BİRİKTİRMEYE DEVAM

Son 40 yılın en büyük rezerv artışına giden Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan "Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi. Karahan faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor" dedi. Karahan indirim zamanlamasını tartışmadan önce bu yılın da ötesinde enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini söyledi.

OVP BEKLENTİSİNDEN İYİ PERFORMANS BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2.5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 31.8 milyar dolar azaldığını belirtti. Yılmaz, ocak-mayıs döneminde cari açıktaki iyileşmenin geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, iyileşmenin büyük ölçüde hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklandığını bildirdi