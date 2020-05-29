Türkiye’nin merkezi tedavi sistemi başka ülkede yok!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Türkiye’nin salgın döneminde dünyaya örnek bir yöntem sergilediğini söyledi. Kavak, “Amerika’da, Fransa’da, Çin’de veya İtalya’da Türkiye’deki gibi merkezi tedavi sistemi yok. Fransa’da her kurum kendi planını uyguladı. İtalya’da doktorların ‘Hastalara hangi ilacı vereceğimize karar veremedik’ itirafı var. O ülkelerde salgın tek bir elden yönetilemedi. Türkiye’nin başarısının nedenlerinden biri de bence bu” dedi.