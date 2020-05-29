Türkiye’nin merkezi tedavi sistemi başka ülkede yok!
Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu ve bu işte en iyiler arasında olduğumuzu ifade etti.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Türkiye’nin salgın döneminde dünyaya örnek bir yöntem sergilediğini söyledi. Kavak, “Amerika’da, Fransa’da, Çin’de veya İtalya’da Türkiye’deki gibi merkezi tedavi sistemi yok. Fransa’da her kurum kendi planını uyguladı. İtalya’da doktorların ‘Hastalara hangi ilacı vereceğimize karar veremedik’ itirafı var. O ülkelerde salgın tek bir elden yönetilemedi. Türkiye’nin başarısının nedenlerinden biri de bence bu” dedi.