Türkiye’nin merhameti mazlumları kuşattı

21. yüzyıl dünyasının yükselen yıldızı Türkiye, tarihin kendisine yüklediği ‘mazlumu koruma’ misyonunu, eda etmekte olduğumuz Kurban Bayramı süresince de yerine getiriyor. Kızılay, TİKA, Türk Diyanet Vakfı (TDV), İHH, Deniz Feneri Derneği, Kardeşeli, İddef, Ribat, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sadakataşı, Uluslararası İşbirliği Yardımlaşma Derneği (IBS), Hasene, İnsan Vakfı gibi yardım STK’ları başta olmak üzere birçok vakıf milyonlarca mazlumun yüzünü güldürdü. Afrika’dan, Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Rusya’ya bir çok noktada yardım faaliyeti düzenleyen dernekler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir organizasyona imza attı.

Türkiye’den insani diplomasi

Başkan Erdoğan önderliğinde son 18 senede çağ atlayan Türkiye, tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerden itibaren büyük bir kahramanlık göstererek sergilediği mazluma yardım etme misyonunu da çok ileri boyutlara taşıdı. Başta devletin organizasyonları olmak üzere ümmet ve insanlık şuuruyla hareket eden birçok sivil toplum kuruluşumuz dünyanın dört bir yanında kurban hissesi dağıttı. Türk Diyanet Vakfı; Etiyopya ve Nijerya’da 45 bin 300 aileye, Suriye’de ise 900 bin aileye, Bangladeş’de ise 330 hisse bayramın ilk günü dağıtıldı. Yine TDV tarafından; Kırgızistan, Gine, Gana, Sierra Leone, Benin, Arjantin, Bangladeş, Endonezya, Açe, Togo, Gine, Güney Sudan, Kamboçya, Çad, Rusya, Abhazya, Kuzey Makedonya, Afganistan, Belarus, Bulgaristan ve Malezya’da kurban dağıtımı gerçekleştirdi. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke, 287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Milyonlarca mağdura ulaştılar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ise büyük bir trajedinin hüküm sürdüğü Yemen’de bayram öncesi 120 ton gıdayı 3 bin aileye ulaştırdı. 152 yıllık gururumuz Kızılay ise Güney Sudan, Makedonya, Afganistan, Yemen, Tanzanya, Endonezya, Filistin, Somali, Suriye, Endonezya’da kurban dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay yurt içinde de Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Sivas ve birçok ilimizde de et ve gıda yardımında bulundu. Yüzyılın iyilik Hareketi Deniz Feneri Derneği ise 25 yılın verdiği tecrübeyle 3 kıta, 23 ülke ve 34 bölgede yardıma muhtaç insanlara et hissesi dağıttı. Arakan, Suriye, Filistin-Gazze, Lübnan, Irak, Pakistan, Afrika kıtası ve Balkanlarda toplam bir milyon kişiye et hissesi ulaştırdı.

Yurt dışı ve yurt içinde dağıtım

İHH ise her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da 52 ülkede mazlumların yüzünü güldürdü. Filistin, Lübnan, Nijer, Tanzanya, Tayland, Endonezya, Mali, Yemen, Filipinler ve Senegal gibi ülkelerde kurban kesimi gerçekleştirdi. İHH bayramın ilk günü sadece Tanzanya’nın Dodoma bölgesinde 2500 aileye, Tayland Patani’de 1500 aileye, Endonezya Sulawesi adası 700 aile, Mali’de 15 bin aileye kurban eti götürdü. Öte yandan İHH, Tanzanya’da bin yetim çocuğa bayramlık hediyesi verildi. Deniz Feneri ve İHH yurt içinde de geniş çaplı et dağıtımları gerçekleştirdi.

Mazlumun yüzünü güldürdüler

IBS de bu sene binlerce mazlumu Kurban Bayramı’nın şifa niyetine yenilen etleriyle buluşturdu. Sadakataşı Derneği ise mazlum coğrafyalarda milletimizin bağışladığı kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine götürdü. İmkan-Der de bu sene Afrika’da kurban kesim organizasyonu gerçekleştirerek binlerce mazlum kardeşimizin yüzünü güldürdü. İnsan Vakfı ise Türkiye dahil olmak üzere Asya ve Afrika’da 10 Müslüman ülkede 50 bin kişiye kurban eti ulaştırdı. Yine Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca, hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlar Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vakıf, sadece Senegal’de hayırseverlerin kurbanlarını vekalet yoluyla yaklaşık 4 bin aileye ulaştırıyor.