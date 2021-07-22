Türkiye’nin merhameti 4 kıtayı kuşattı

Yavuz Selim İstanbul

Kurban Bayramı dolayısıyla 4 kıtayı saran Türkiye, sivil toplum kuruluşları üzerinden milyonlarca mazlumun sofrasına kurban eti ulaştırdı. Dini bayramlarda adeta ümmetin kabul olunmuş duası olan Türkiye’nin merhamet kuruluşları, kriz ve açlıkla boğuşan ülkeler başta olmak üzere 4 kıtada ihtiyaç sahiplerinin sofrasını şenlendirdi. STK’larımız, hayırseverlerin vekalet yöntemiyle yaptıkları kurban bağışlarını ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere Yemen, Arakan, Filistin, Irak, Somali, Sudan, Afganistan, Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Tanzanya gibi ülkelere ulaştırdı. İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, İDDEF, Sadakataşı, Cansuyu, Deniz Feneri, Kardeşeli, Yetim Vakfı, Hayrat Vakfı gibi STK’larımız yeryüzündeki göçmenler, yetimler ve yoksullara kurban eti yardımında bulundu. Mehmetçik de Kurban Bayramı’nda Afganistan’da savaş mağdurlarına ve mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı.

İHH yine rekor kırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkede boy gösterdi. İHH ekipleri, kendilerine emanet edilen 90 bini aşkın hisseyi yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH’nın rekor düzeyde merhamet elini ulaştırdığı ülkeler şöyle listelendi: AFRİKA: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Esvatini, Cibuti. GÜNEY ASYA: Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Vietnam. ORTA ASYA ve KAFKASYA: Moğolistan, Kırım, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan. ORTA DOĞU: KKTC, Yemen, Filistin, Suriye, Irak, Lübnan, İran, Tunus. BALKANLAR VE AVRUPA: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Macaristan. AMERİKA: Haiti, Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Ekvador.

Ümmetin gözü İDDEF’te

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülke 264 bölgede kurban keserek muhtaçlara ulaştırdı.

l Türk Kızılayı, Kurban Bayramının ilk günü itibariyle Türkiye ile birlikte 22 ülkede kesim yaptı. Kızılay, yurt dışında Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Tanzanya’da kurbanlıkların kesimini gerçekleştirdi. Kesimlerin tamamlanmasının ardından kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, yurt dışında 2 milyon 100 bin ihtiyaç sahibinin sofrasını şenlendirdi.

l Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl 81 il ve çok sayıda ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. TDV; Azerbaycan, Afganistan, Çad, Kuzey Makedonya, Gine, Uganda, Somali, Etiyopya, Kazakistan, Lübnan, Tanzanya, Suriye, Mali, Burkina Faso, Togo, Yemen, Irak, Demokratik Kongo, Nijerya gibi ülkelerde hummalı çalışma yürüttü.

l Cansuyu Derneği, 2021 Kurban Organizasyonu kapsamında 3 kıtada 17 ülke ve 40 farklı bölgede kurban kesimleri gerçekleştirdi.

l Sadakataşı Derneği, Türkiye başta olmak üzere 3 kıta 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi.

l Deniz Feneri Derneği, 30 ülkede yola koyularak Türkiye’nin kurban bağışlarını mazlumlara götürdü. Deniz Feneri; Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan’ı önplanda tuttu.

l Yetim Vakfı, ‘Kurban İbadet Yetim Emanet’ sloganıyla yola çıkarak, Türkiye ile birlikte 25 ülkede ihtiyaç sahibi yetim ve ailelerine kurban yardımı yaptı.

l Kardeşeli Derneği, 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgede milyonlarca yardıma muhtaç insana bayram sevinci yaşattı.

l Hayrat Vakfı, kurbanlık ve bayramlık yardımlarını; zulmün durmadığı Filistin’den iç savaşın devam ettiği Yemen’e, yeraltı kaynakları elinden alınan Somali’den Bosna’ya kadar, Sudan, Çad, Tanzanya, Endonezya, Moro ve daha birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

l Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye’de 81 şehirde sürdürdüğü kurban faaliyetlerini, yurt dışında Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkede ihtiyaç nispetinde ulaştırdı.

l Mehmetçik Vakfı, Kurban Bayramı’nda Afganistan’ın başkenti Kabil’deki savaş mağdurları ve mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı. Afganistan’da konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, yardımlaşmada da ülkede güneş gibi parlıyor.

