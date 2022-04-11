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Ekonomi Türkiye'nin madeninde müthiş gelişme! Rekor duyuruldu
Ekonomi

Türkiye'nin madeninde müthiş gelişme! Rekor duyuruldu

Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alana yaptığı yatırımlarla, son yıllarda satışlarını artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 08:22:00 -
Türkiye'nin madeninde müthiş gelişme! Rekor duyuruldu

Başta cam sanayi olmak üzere gübre ve seramik sektöründe de kullanılan borun satışları, 2021’de, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında yüzde 56,4 yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefin, 1,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tüm zamanların rekoru

Bakan Fatih Dönmez, Türkiye’nin 2021’de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere toplam 2,6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek "Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu, tüm zamanların rekoru" dedi.

Türkiye’den ilk defa Çin’e demir yolu ile bor ihracatının da geçen yıl yapıldığını hatırlatan Bakan Dönmez "Çin ile yaşanan bu gelişme devam etti ve ikinci sefer gerçekleşti. Bunlar rakamlara da yansıdı. Bor ihracatında geçen yılki rakamlarda Çin, 994 bin ton ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 311 bin ton ile ABD bulunurken; Hindistan 152 bin ton ile üçüncü oldu" bilgisini verdi.

Her ne kadar rekor olsa da bununla yetinmeyeceklerini ve Türkiye’nin en değerli madenlerinden olan 'bor'u katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını aktaran Bakan Dönmez "Bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması, borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi" diye konuştu.

Dünyada en yüksek bor rezervi Türkiye'de

Türkiye dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip olan ülke konumunda yer alıyor. Türkiye'yi sırasıyla Rusya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

Dünyada 2017 yılında 5,7 milyon ton (B2O3 bazında 2,7 milyon ton) civarında üretim kapasitesi olduğu bilinmektedir.

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