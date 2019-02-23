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Türkiye’nin Los Angeles Konsolosluğunda anlamlı sergi

Los Angeles’taki Türkiye Konsolosluğunda, Dünya Engelliler Birliği ve MediBridges Organizasyonu’nun iş birliğiyle doğuştan cam kemik hastası olan Elif Gamze Bozo’ya ait resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:41
Türkiye’nin Los Angeles Konsolosluğunda anlamlı sergi

Los Angeles’taki Türkiye Konsolosluğunda, Dünya Engelliler Birliği ve MediBridges Organizasyonu’nun iş birliğiyle doğuştan cam kemik hastası olan Elif Gamze Bozo’ya ait resim ve fotoğraf sergisi açıldı.


Los Angeles’taki Türkiye Konsolosluğunda, Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un ev sahipliğinde açılan sergide doğuştan cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’nun eserleri sergileniyor. Bozo, Türkiye’de ilk ve orta öğrenimden sonra lise ve üniversite eğitimini dışarıdan tamamladığını anlatarak ardından başladığı muhabirlik mesleğini ulaşım sıkıntıları yüzünden bıraktığını ama meslek ile birlikte gelen fotoğraf tutkusunu geliştirdiğini söyledi. "İlk fotoğraf belgesel projem Anadolu’yu Tanıyor muyuz? isminde Karadeniz’den Doğu’ya kadar süren bir proje oldu" diyen Bozo, 2015 yılında uluslararası bazı fotoğrafçıların tavsiyesiyle projelerini yurt dışında yapmaya karar verdiğini belirtti. Batı Afrika’da Senegal’de “Kendime Engel Olamıyorum” projesini yaptığını dile getiren Bozo, bu ismi vermesinin sebebinin “engellilerin evden dışarı çıkması toplum hayatına katılması ve fırsatlar verilirse neler yapabileceklerini göstermek” olduğunu ifade etti.


Engellilerden ziyade engelli ailelerine bir mesajı olduğunu ifade eden Bozo, ailelerin çocukların hayatın içerisinde var olması için eğitimlerinde kararlı ve inatçı davranmaları gerektiğini de ifade etti.



"Gerçekten etkileyici işlere imza atmış"


Sergiye gelen konuklara yönelik bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ise "Elif Hanımı bugün burada konuk etmekten onur duyuyoruz. Gerçekten etkileyici işlere imza atmış" diyerek bunun bir başka konuyu daha gündeme getirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. "Engelli kelimesi günümüz dünyasında kabul edilmesi çok zor" diyen Oğuz "Herkesin yapabilecekleri veya yapamayacakları var. Ben Elif Hanım gibi resim yapamam. Yaşamımızın ve dünyamızın herkes için mutlu olabilecek bir yere dönüştürmek amacımız olmalı" dedi. Oğuz, Türkiye’nin bu konuda sürekli programlar geliştirdiği ve öncü olmaya gayret ettiğini de ifade etti.


Belli noktalarda ve kurumlarda kullanılmayan tıbbi cihaz ve malzemenin ihtiyaç sahipleri ile buluşmasını ve engellilerin yaşamda daha etkin rol oynamasını amaç edinen MediBridges Organizasyonu’nun kurucusu ve yöneticisi Nazmiye Bahar Başak, İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada "Elif Gamze Bozo’un sergisini açarken aynı zamanda da erişebilirlik konusunu işliyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından projeye ve sergiye katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’a, Türk Havayolları Los Angeles Genel Müdürü Ersen Engin’e ve iş adamı Mustafa Başak’a plaket verildi.


Elif Gamze Bozo, edebiyat alanında 2013-2014-2015 ve 2016 yıllarında uluslararası Edebiyat ve Kültür Organizasyonu ile 2010 yılında TÜBİTAK’a yürütülen “Yürüyen Akıl Projesine” dahil olarak ödüller aldı. 2011 yılında ayrıca yılın en başarılı engelli genci seçilen Bozo, 2012 yılında yılın en başarılı genci unvanını aldı. 2016 yılında gelindiğinde ise “Kendime Engel Olamıyorum-Senegal” projesi ile Engelsiz Sanat organizasyonundan ödüle layık görülen Bozo, 2017 yılında da Dünya Engelliler Birliği’nin Rusya’da gerçekleştirdiği konferansta “Ev Ofis” ve sanat alanındaki çalışmaları ile ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:41
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

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