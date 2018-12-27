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Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, yoğun bakıma alındı

Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, katıldığı Büyük Atatürk Koşusu'nun son 3 kilometresinde fenalaşarak yere yığıldı ve hastanede yoğun bakıma alındı.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:42
Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, yoğun bakıma alındı

Büyük Atatürk Koşusu'na katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'nın bitime 3 km kala fenalaştığı bildirildi. Anıtkabir'in önünden geçerken Dulda'nın fenalaşıp yere yığıldığı ve kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda'nın kalbi yeniden çalıştırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:42
  1. Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda
  2. Büyük Atatürk Koşusu
  3. Ankara
  4. Yoğun bakım

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