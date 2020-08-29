Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

LEFKOŞA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Zafer'in 98'inci yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramı kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Başçeri, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük titizlikle yürütülen harekat hazırlıkları sonrasında 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandığını belirtti.

Başçeri, İstiklal Harbi'nin dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kazanılan bu destansı zaferin, aynı zamanda yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından birisi olduğunu, ülkenin temellerini sağlamlaştırdığını ve Türk milletinin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat ettiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meydan muharebelerini, sadece iki ordunun çarpışması olarak değil, "Milletlerin tüm varlıklarıyla, ilim ve fen sahasındaki dereceleriyle, ahlâklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi ve manevi güç ve iyi huylarıyla ve her türlü araçlarla çarpıştığı bir sınav sahası" olarak gördüğünü vurgulayan Başçeri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün olduğu gibi bugün de gösterdiği başarının arkasında bu ruhun yatmakta olduğunu ifade etti.

- "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Büyükelçi Başçeri, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizde vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödemek mümkün değildir. Milletimiz tüm varlığıyla, vatanın birliği ve beraberliği için milli iradenin gücü ile dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Doğu Akdeniz’de milletimizin ve Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasbedilmesine müsamaha etmeyeceğimizin de artık anlaşılmış olduğunu umuyoruz.

Büyük Zafer'in 98'inci yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."