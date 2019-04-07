Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1916'da inşa edilen ve Turan Numune Mektebi olarak kullanılan bina, 23 Nisan 1994'te üniversitenin hizmetine girerek Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu.

2013 yılından bu yana kapalı olan müze, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ekibinin 1,5 aylık çalışması sonucu yenilenerek tekrar hizmete girdi.

Müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı. Müzenin senaryosu, koreografisi yeniden tasarlandı.

Envanterinde 19'uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk'e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerine Çomaklı'nın girişimleriyle Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler eklendi.

Yeni yüzüne kavuştu

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, köklü bir geçmişe sahip üniversitesinin tarihi de yaşatmak adına bir görev edindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz 1,5 ay gibi kısa bir sürede ve neredeyse 10'da birden bile daha az maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor. Müzemizi halkın hizmetine açtık. Ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. Yıllık 250-300 bin ziyaretçi çekmeyi amaçlıyoruz."

"Müzede ders işlensin istiyoruz"

AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut ise müzede Türk tarihindeki sürekliliğe vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Müzede Orta Asya'daki Türk devletlerinden Cumhuriyet dönemine kadar bir anlatımın yer aldığına dikkat çeken Yakut, "Müzemiz hem yerel hem de ulusal çapta, milli kimliğin ve bilincin oluşumuna katkı sağlayan bir niteliğe sahip. Eskişehir ve çevre illerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin gelip, müzemizde ders işlemelerini istiyoruz. Öğretmenlerimiz milli mücadeleyi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde anlatsın" dedi.



