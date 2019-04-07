0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze

Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 300 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

07 Nisan 2019 Pazar 08:32
Türkiye'nin kuruluşunu anlatan müze

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1916'da inşa edilen ve Turan Numune Mektebi olarak kullanılan bina, 23 Nisan 1994'te üniversitenin hizmetine girerek Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu.

2013 yılından bu yana kapalı olan müze, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ekibinin 1,5 aylık çalışması sonucu yenilenerek tekrar hizmete girdi.

Müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı. Müzenin senaryosu, koreografisi yeniden tasarlandı.

Envanterinde 19'uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk'e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerine Çomaklı'nın girişimleriyle Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler eklendi.

Yeni yüzüne kavuştu

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, köklü bir geçmişe sahip üniversitesinin tarihi de yaşatmak adına bir görev edindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz 1,5 ay gibi kısa bir sürede ve neredeyse 10'da birden bile daha az maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor. Müzemizi halkın hizmetine açtık. Ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. Yıllık 250-300 bin ziyaretçi çekmeyi amaçlıyoruz."

"Müzede ders işlensin istiyoruz"

AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut ise müzede Türk tarihindeki sürekliliğe vurgu yapmak istediklerini söyledi.

 Müzede Orta Asya'daki Türk devletlerinden Cumhuriyet dönemine kadar bir anlatımın yer aldığına dikkat çeken Yakut, "Müzemiz hem yerel hem de ulusal çapta, milli kimliğin ve bilincin oluşumuna katkı sağlayan bir niteliğe sahip. Eskişehir ve çevre illerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin gelip, müzemizde ders işlemelerini istiyoruz. Öğretmenlerimiz milli mücadeleyi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde anlatsın" dedi.


 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 08:32
  1. Eskişehir
  2. Çanakkale
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Terörist Omar'ı kafatasından vuracağım" demişti... Akıbeti belli oldu!
    1. "Terörist Omar'ı kafatasından..
    2. Başkan Çelik tebrikleri kabul ediyor
    3. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 36...
    4. (Özel) Taksim Meydanı’nda yumruk..
    5. Van'da uyuşturucu operasyonu
    6. "Sınırlar açık haberleri yalan"
    7. Gebelikte kafein tüketmek zararlı mı?
    8. GRAFİKLİ - Minderde büyük heyecan..
    9. Ülkedeki tüm döviz büroları kapatıldı!
    10. Batılı hayat tarzı kanser yapıyor
    11. Venezuela'da aynı oyun! Guaido'dan..
    12. Hastane önünde kaza yapan sürücü..
    13. Didim Ziraat Odası, sulama birliği ve..
    14. Akbüklüler halı saha turnuvasında ter..
    15. GÜNDEM / 7 Nisan 2019
    16. İzmir'de 23 düzensiz göçmen ve aranan..
    17. Kanser nedeniyle ölümler artarken,..
    18. Beslenme okuryazarlığı okulda başlayacak
    19. Balonlar 'otizm farkındalığı' için..
    20. CHP yandaşı medyadan YSK'ya derin baskı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!