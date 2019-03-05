0553 313 94 23

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bytyqi ile görüştü

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi ile bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 17:34
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bytyqi ile görüştü

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi ile bir araya geldi.


Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve TeknolojiBakanı Shyqiri Bytyqi’yi makamında ziyaret etti. Sakar ve Bytyqi görüşmesinde iki ülke arasında eğitim konusundaki ilişkilerin ilerletilmesi gerektiği konuşuldu.


Görüşmeyle ilgili Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bytyqi’nin, Türkiye’nin başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda Kosova’ya sunmuş olduğu destekten dolayı Büyükelçi Sakar’a teşekkür ettiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca Bakan Bytyqi’nin, Kosova’da eğitim kalitesinin artırılması adına var olan işbirliğinin devam etmesini talep ettiği, Büyükelçi Sakar’ın ise, Türkiye’nin eğitim alanındaki işbirliğinin daha da ilerletilmesi için kararlı olduğunu ve eğitim alanında önemli sayılan projelere devam etmekte hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.


Öte yandan görüşmede Sakar’ın Kosova’da Türklerin ana dillerinde eğitim görmelerine imkan tanınmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:34
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapanca Gölü’nü besleyen Kurtköy Deresi ıslah ediliyor
    1. Sapanca Gölü’nü besleyen Kurtköy..
    2. SAÜ Genç Yeşilay Topluluğundan..
    3. Beykoz’da Mart Ayı Kültür Sanatla..
    4. Başkan Saygılı, meclis üyeleri ile bir..
    5. Batman’da satışa hazır uyuşturucu ele..
    6. Devlet Bahçeli seçim startına..
    7. "Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5..
    8. "İngiliz finans sistemi ve bankaları..
    9. Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu..
    10. Başkan Ertürk, Başaran Kapalı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta..
    12. İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi..
    13. Mısır'da 156 kiliseye ruhsat verildi
    14. Kamyonet motosiklete çarptı
    15. Bakan Akar: "Bizim amacımız,..
    16. Yürek burkan olay! Yaşlı adamdan..
    17. "Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl..
    18. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    19. New York borsası düşüşle açıldı
    20. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    21. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    22. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    25. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    26. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    27. Harran otogarı hizmete sunuldu
    28. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    29. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    30. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar