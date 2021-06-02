Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 669 bin 2, ikinci doz aşı 12 milyon 586 bin 501 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 255 bin 503 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 785 bin 91, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 999 bin 23 olmak üzere toplamda 4 milyon 784 bin 114, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 364 bin 147, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 56 bin 136 olmak üzere toplamda 2 milyon 420 bin 283, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 897, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 752 olmak üzere toplamda 1 milyon 993 bin 649 doz olarak kayıtlara geçti.

"7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı başladı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı başladı.

İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 il valiliğine gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede tedbirlerin detaylarına yer verildi.

Sinovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.

50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

Toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek. Aşılama takvimine göre, üçüncü aşamanın ilk basamağı 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak ve 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla tamamlanacak.

Dördüncü aşama kapsamında da sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Türkiye genelindeki tüm ilkokul kademelerinde bugün itibarıyla yüz yüze eğitim, haftada 2 gün uygulanacak şekilde başladı. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılacak.

Uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu'na göre salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 milyar liraya çıkarken, bu tutar, gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 11,7'sine ulaştı. Bu tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince yapılan harcama tutarı 136,7 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, GSYH'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

Öte yandan Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.