Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Güncel verilere göre son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322 bin 465'e yükseldi.



Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705'e ulaştı. Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hasta olduğunu belirterek, "Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- Bakan Koca Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nda konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncüsü İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılış töreninde katılımcılara hitap etti.

Koca, konuşmasında pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.



Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, "Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik." diye konuştu.



Koca, Türkiye'nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye katkı sağlayarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da başsağlığı dileyen Koca, "Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum." dedi.

- Toplum Yararına Programlarda düzenlemeye gidildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenebilmesine olanak sağladı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR tarafından hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğe, TYP'lerde düzenlemeyi içeren geçici madde eklendi.



Salgınla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürüten filyasyon ekiplerinin de desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemeye göre, Kovid-19 salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.

- "Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığından, basında çıkan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.



Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.