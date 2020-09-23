Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1027 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 270 bin 723'e çıktı.



Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, vaka sayısı 308 bin 69, vefat sayısı 7 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 29 bin 635, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

- "Tedbirlere birlikte uyalım"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının bugün 1561'e yükseldiğini bildirdi.



Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadesini kullandı.

- Çin'den gelen aşı Kocaeli'de test ediliyor

Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

- Jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı

Jandarma ekiplerince, şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

- Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 106 kişi yurda yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı." dedi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini belirtti.

Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

