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Aktüel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Aktüel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi - Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Türkiye'nin Kovid-19'a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikardır" - Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:48:09 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

- Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip, açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul'da, denizde Kovid-19 denetimi

İstanbul'da emniyet güçleri yeni tip koronavirüs önlemleriyle ilgili denizde denetim yaptı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı.

Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda durdurulan teknelerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

- Balıkesir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 52 kişiye 46 bin 100 lira ceza kesildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kuralına uymayan 7 iş yeri sahibi ile 45 vatandaşa toplam 46 bin 100 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.

- Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.


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