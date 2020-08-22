Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370'e çıktı.



Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, vaka sayısı 257 bin 32, vefat sayısı 6 bin 102 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.



- "Tedbir alalım"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."



- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA üzerinden Kovid-19 uyarısı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü "mesleki gelişim" programıyla başlayacağını bildirdi.



2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler, son hazırlıklar için okullarda olacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak mesleki gelişim programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum, öncelikli gündem başlığı olacak.

- Turizm sektörü "güvenli tatilde" iddialı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında turizm sektöründe olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla kamu ve özel sektörde güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.



İlgili paydaşların girişimleriyle dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladıklarını anlatan Alpaslan, 50 yatak kapasitesinin üstündeki tüm konaklama tesislerine sertifika alma zorunluluğu getirdiklerini söyledi.



Sertifikayı almak için başvuran tesislerin uyması gereken kriterleri belirlediklerini dile getiren Alpaslan, tesislerin bu doğrultuda gerekli önlemleri alarak misafirlerini ağırlamaya başladıklarını ifade etti.



- Türkiye, kolonya ihracatında rekor seviyeye ulaştı



Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği ocak-haziran döneminde kişisel hijyen ürünleri büyük ilgi görürken Türkiye'nin kolonya ihracatı da 3 kattan fazla artarak 13,2 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, yılın ilk 6 ayında 86 ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdi.



Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ürünlerine talep artarken Türkiye'nin yılın ilk yarısında kolonya ihracatı, 13 milyon 193 bin 703 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

- Türkiye'den Sudan'a tıbbi yardım



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Türk Kızılay tarafından Sudan'a gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Hartum Havalimanı'na ulaştı.

Uçak, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Sudanlı yetkililer tarafından karşılandı.