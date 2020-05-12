Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

- Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Vatandaşların hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki Kabine Toplantımızda yaptığımız değerlendirmede, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.



Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir."

- "Maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 450 milyon cerrahi maskeyi çeşitli yöntemlerle vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışını normalleşme adımları çerçevesinde, 1 lira üst sınırla serbest bıraktık. Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standardları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Türk Standardları Enstitüsü, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliğiyle belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat belirlenerek satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

- YÖK, sınavlara ilişkin kararı bildirdi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı bildirildi.

Bu sınavların, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanılarak yapılacağı belirtildi.



YÖK'ten üniversitelere "Covid-19 tedbirler" konulu yazı gönderildi. Yazıda, Sağlık Bakanlığının YÖK'e hitaben kaleme aldığı "11 Mayıs 2020 tarihli ve Covid-19 tedbirler" konulu yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Şehirler arası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."

- Saraç, sınavlara ilişkin paylaşımda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldıklarını vurguladı.

Üniversitelerdeki sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağını belirten Saraç, buna ilişkin ek duyuruların üniversitelerden takip edilebileceğini kaydetti.

YÖK Başkanı Saraç, "Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Üniversite adayları çevrimiçi tanıtım günlerine davet edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenleniyor.



Adaylar, üniversite tanıtım günlerinde pazartesi, çarşamba, cuma günleri sosyal medya kanalları üzeniden üniversite rektörleri ile buluşuyor. Öğrenciler, rektörlere "benimtercihim" etiketi ile sosyal medyadan ve Youtube üzerinden sorularını iletebiliyor.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günlerinin düzenlendiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu etkinliklerin yapılamadığını vurguladı.

- Yardım 5 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları teslim ettiklerini belirtti.

Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırıldığını bildirdi.

- AVM ve kuaförler açıldı

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak günlük hayatlarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri (AVM) ve halk pazarlarının açılmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, faaliyetlerine tekrar başlayan AVM'lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemeye başladı.

Salgının önlenmesi ve vatandaşların hayatlarını korumak amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak klima sistemlerinin yüzde 100 temiz hava kapasitesiyle çalıştırılması için tüm AVM'lere uyarı yazısı gönderildi.

- İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Gülüşken taburcu

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 165 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 70 bin 672 kişi karantinaya alındı.



Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 60 bin 385 kişiye ulaştı.

- "Ankara Caz Festivali" 60 bin tekil izleme aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dünyanın ilk "çevrimiçi caz festivali" olarak düzenlenen 24'üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali'ni, çeşitli ülkelerden eş zamanlı 60 bin tekil kullanıcı izledi.

YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalından 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşan festival kapsamındaki konser ve etkinlikler, çeşitli ülkelerden eş zamanlı izlendi ve yorumlandı.