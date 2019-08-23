Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Baran'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Emine Bulut'un katili olan Fedai Baran'ın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. İşte Emine Bulut'un son dakika katili Fedai Baran'ın ilk ifadesi. Katilin ilk ifadesi Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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