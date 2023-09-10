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Yaşam Türkiye'nin konuştuğu kaçırılma görüntüsü! Olayın aslı bambaşka çıktı
Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu kaçırılma görüntüsü! Olayın aslı bambaşka çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 21:47:00 -
Türkiye'nin konuştuğu kaçırılma görüntüsü! Olayın aslı bambaşka çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gaziosmanpaşa'da yaşanan kaçırılma olayının gerçek olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği için bu olayı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirmişti.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntüler infial oluşturdu

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük infiale yol açtı.

Yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış ve söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenilmişti.

Gerçek ise bambaşka çıktı

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'na Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nişanlısına sürpriz yapmak istedi

Yapılan açıklamada, bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"Görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.

Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

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