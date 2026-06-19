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Gündem Türkiye’nin konuştuğu davul-zurnalı ve bağlamalı tuhaf boşanmada yeni gelişme! Boşanmalarının sebebi daha da tuhaf çıktı!
Gündem

Türkiye’nin konuştuğu davul-zurnalı ve bağlamalı tuhaf boşanmada yeni gelişme! Boşanmalarının sebebi daha da tuhaf çıktı!

Yeniakit Publisher
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Türkiye’nin konuştuğu davul-zurnalı ve bağlamalı tuhaf boşanmada yeni gelişme! Boşanmalarının sebebi daha da tuhaf çıktı!

Diyarbakır’da iki yıl süren davanın ardından bir kadın, adliye önüne getirttiği davul zurna ile boşanmasını kutlamış, eski eşi ise bu duruma bağlama ile çaldığı “Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsüyle cevap vermişti. Türkiye’nin dikkatini çeken bu ilginç boşanmanın nedeni ise daha da ilginç çıktı. Çiftin aralarının kaybettikleri kızlarının mezar taşına yazılan isim nedeniyle açıldığı ve bu küslüğün boşanma ile sonuçlandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da yaşayan Süleyman-Fatma Şahin çifti, yaklaşık 3 yıl önce kızlarını trafik kazasında kaybetti. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Şahin çifti, kızlarının mezar taşının üzerine kimin isminin yazılacağı konusunda tartışma yaşadı. Mezar taşına ‘Fatma Şahin'in kızına El Fatiha' yazdırılmasının ardından  çiftin araları açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren çekişmeli boşanmanın ardından çift, salı günü 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşma ile boşandı.

Duruşmanın ardından Fatma Şahin, boşanmasını adliye önüne getirdiği davul zurna ile halay çekerek kutladı. Fatma Şahin'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Süleyman Şahin de bağlama ile çaldığı ‘Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsüyle eski eşine cevap verdi. Süleyman Şahin çektiği videoda, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Her zamanki gibi efendice, beyefendice sanat yapıyorum. Envanterimde ne yazık ki davul ve zurna yok'' dedi.

ARALARINI MEZAR TAŞI BOZMUŞ!

İHA muhabirine konuşan Süleyman Şahin, ''Mezar taşına adını yazdı, aramız açıldı. Kızım vefat etti, baba adı yerine anne adını yazdı mezar taşına. Bir kızım daha var. Ayrıldık, çek git evine, hala şoktayım. 2 yıldır çekişmeli boşanma sürecimiz vardı. Kızıma araba çarptı. 10 Mart 2023'te kızım öldü. Mezarına kendi ismini yazdırıp, cenazeyi de yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesine defnetti. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu.

Bu da boşanma halayı! 24 yıllık evliliğin bitişini davul zurnayla kutladı
Bu da boşanma halayı! 24 yıllık evliliğin bitişini davul zurnayla kutladı

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Bu da boşanma halayı! 24 yıllık evliliğin bitişini davul zurnayla kutladı

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

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Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

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