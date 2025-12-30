  • İSTANBUL
Türkiye'nin konuştuğu davada Büşra'nın erkek arkadaşı hakim karşısında! "Atış artıkları çıkması normal ama ben sıkmadım"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü!.. Büşra Cin, nikahsız birliktelik yaşadığı Özcan Korkmaz'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Korkmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Svap raporu hakkında konuşan Korkmaz, "Ben kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Ona dokunduğum için atış artıklarının çıkmış olabileceğini düşünüyorum. DNA incelemesi yapılan silahın dış yüzeyinde sanık ve Büşra'nın DNA örnekleri çıkmış. Silah benimdir. Bu yüzden DNA'mın çıkması normaldir" dedi. İşte detaylar...

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in 30 Mart'ta ölü bulunmasına ilişkin yargılanan erkek arkadaşı Özcan Korkmaz'ın (27) davası Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Korkmaz ve taraf avukatları katıldı.

Cin'i öldürmediğini savunan Korkmaz'a İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlardaki svap örnekleri soruldu.

"DNA'MIN ÇIKMASI NORMALDİR"

 

Korkmaz, "Raporu okudum. Ben kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Ona dokunduğum için atış artıklarının çıkmış olabileceğini düşünüyorum. DNA incelemesi yapılan silahın dış yüzeyinde sanık ve Büşra'nın DNA örnekleri çıkmış. Silah benimdir. Bu yüzden DNA'mın çıkması normaldir. Ben bunu kabul etmiştim. Telefondaki mesajlar da, doğrudur. Benimle Büşra arasındaki mesajlara ilişkindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, atış artıkları ile Cin'in telefonunun detaylı incelenmesi gerekçesiyle duruşmayı 11 Mart 2026 tarihine erteledi.

Sanığın tutukluluk hali devam etti.

Ne olmuştu?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta Özcan Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

YILMAZ DURMUŞ

Ben bu kız cağızlara acıyorum. İslam'a uygun bir terbiye görmedikleri için manav vitrini gibi her yerleri ortada, kaybedecek onur ve gururları yok, ondan sonra bir kadın avcısına esir olup, onunla nikahsız birlikte oluyor. Biz Türk Milleti olarak, İslami yaşantıdan uzak kalırsak daha çok benzer hadiseler ile karşılaşırız
