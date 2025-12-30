Türkiye'nin konuştuğu davada Büşra'nın erkek arkadaşı hakim karşısında! "Atış artıkları çıkması normal ama ben sıkmadım"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü!.. Büşra Cin, nikahsız birliktelik yaşadığı Özcan Korkmaz'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Korkmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Svap raporu hakkında konuşan Korkmaz, "Ben kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Ona dokunduğum için atış artıklarının çıkmış olabileceğini düşünüyorum. DNA incelemesi yapılan silahın dış yüzeyinde sanık ve Büşra'nın DNA örnekleri çıkmış. Silah benimdir. Bu yüzden DNA'mın çıkması normaldir" dedi. İşte detaylar...