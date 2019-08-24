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Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti esnasında olayın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:20
Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme!

Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:20
  1. Kırıkkale
  2. emine bulut

YORUM YAZ

  • davincidavinci40 dk önce
    adamın surata bakın.bıyıklar burundan fışkırmış.kaşlar tek.bayanlar suratıkaşları böyle olan erkeklerle evlenmeyin bence.bunlarda merhamet vb duygular eksik.boyundan aşağısıda ayıya benziyordur bunun tşörtünden görünmüyor.bunlar sümer tabletlerinde geçen efsaneye göreevrimini tamamlamayan alt kültür insan tipi.ortadoğu civarında yaşamışlar.halen bu ve ortadoğuda varlar.pkk -işid ... örgütünün militanlarındada aynı surat var.şu sıralar türkiyeye akın ediyor bunlar.ilerisi daha zor kadınlar için gelecek kalmadı bu ülkede sanırım üzüntü verici.bu ülkede erkeklerin dna sına bakılıp temizliğe girişesim geliyor artık.ne pkk kalır ne bunlar hissindeyim şuan öfkeliyin
  • turkturk57 dk önce
    o hakimler TRAVESTILER HAYLAR IPNELERTOPLAR GEZERKEN NEDEN KISITLAMA ALDIRMIYOR HERYERDE BOY BOY RESIMLER GEZIYOR DEMEKKI O HAKIM YUVARLAK RENKLI MINNOS OLSA GEREK..

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