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Ekonomi Türkiye'nin konuştuğu altın keşfi ile ilgili yeni gelişme! Teyit edildi
Ekonomi

Türkiye'nin konuştuğu altın keşfi ile ilgili yeni gelişme! Teyit edildi

Gübretaş'ın Bilecik'teki Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler UMREK tarafından teyit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:54:00 -
Türkiye'nin konuştuğu altın keşfi ile ilgili yeni gelişme! Teyit edildi

Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.

Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

KAP'a bilgilendirme yapıldı

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP  açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız  bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası  standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi  verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv  tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına  uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce  değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin  de devam ettiği bildirilmişti.

Teyit edildi

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar  tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile  paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin  kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce  onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği  üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup,  gelişmeler kamuoyu  ile paylaşılacaktır."

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