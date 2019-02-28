Türkiye'nin köklü üniversitesinde tanzim satış noktası kuruldu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde 'DEÜ Manav' adıyla tanzim satış noktası kuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Rektör Nükhet Hotar, "Öğrencilerimize yardımda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde 'DEÜ Manav' adıyla tanzim satış noktasının kurulduğunu açıkladı. Üniversitede tanzim satış noktası kuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektörlük görevine getirilen AK Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar'ın yönettiği DEÜ'de tanzim satış noktası kuruldu. Rektör Hotar, bu haberi Twitter hesabından böyle duyurdu: "Uygun fiyata meyve sebze satın alabilecekler" "İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun. "Öğrencilerimize yardımda bulunmayı hedefliyoruz" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan vatandaşlarımızın evlerine uygun fiyatlarla meyve sebze götürmelerini sağlayan girişimlerine destek olacak 'DEÜ Manav' uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sosyal yardımda bulunmayı da hedefliyoruz."

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