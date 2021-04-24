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Gündem Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Gergin görüşmede Erdoğan, Biden'e resti çekti
Gündem

Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Gergin görüşmede Erdoğan, Biden'e resti çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu bildiren ABD Başkanı Joe Biden'e resti çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:46:00 -
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Gergin görüşmede Erdoğan, Biden'e resti çekti

Tüm gözler ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına çevrilmişken dün bir sürpriz gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden telefonda görüştü. Süpriz görüşme kamuoyunda merak uyandırdı.

CNN Türk muhabiri Sena Alkan, "Görüşmeye yakın kaynaklardan edindiğimiz bazı bilgiler var" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Alkan'ın aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

İşte Sena Alkan'ın görüşmeye ilişkin aktardıkları:

En çok sorulan soru 23 Nisan'da, 1915 olaylarının yıldönümü arefesinde gelen bu telefon görüşmesinde ne konuşuldu? Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Görüşmeye yakın kaynaklardan edindiğimiz bazı bilgiler var.

Erdoğan: İlişkilere zarar verir

Biden, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdi telefon görüşmesinde. Edinilen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun siyasi bir tutum olacağını söyledi ve ancak ilişkilere zarar verir mesajını da yine aktardı. Hukuken bir karşılığı olmadığını ifade etti telefon görüşmesinde. Görüşmeye yakın kaynaklar diyor ki ABD Başkanı Joe Biden da bu görüşmede bunun hukuken bir karşılığı olmadığını kabul etti.

Sözde "soykırım" tanınırsa Ankara ne yapacak?

Peki Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteler ve bu yönde tanıma kararı alırsa Ankara ne yapacak? Nasıl bir hamle göreceğiz? Öncelikle Ankara esasında bugün çıkacak kararı bekleyip görme yanlısı. Dolayısıyla ABD'de olacak gözler ama her halükarda bunun siyasi ve sembolik bir karar olduğunun altını çiziyor Ankara'da konuştuğumuz kaynaklar. Ekonomiye bir etkisinin olacağını düşünmediklerine dair mesajlar veriyorlar. Tek taraflı ve bizi hiçbir şekilde bağlamayacak, hukuki bir karşılığı olmayan açıklama ifadeleri yapılıyor.

ABD'de bazı davalar da var devam eden konuya ilişkin. Peki onlar nasıl etkilenir diye sorulduğundaysa, bugüne kadarki mahkeme kararlarına bakıldığında Başkan'ın açıklamasında her ne denirse densin bu tür davalarda kabul edilme şansının pek olmadığı görülüyor ama yaşayıp göreceğiz mesajı da veriliyor.

1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendirmeye en yakın dönem Ronald Reagan dönemindeydi, 1981 yılında. Ondan sonra böyle bir dönem yaşanmamıştı. Büyük felaket diyordu ABD Başkanları, Reagan ise direkt olarak 'Ermeni soykırımı'nı tanıyorum dememişti ama 'Ermeni soykırımı' aftı yapmıştı.

ABD Başkanı Biden, açık olarak 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanırsa bu bir ilk olacak. Biden'a görüşmede hukuki bir karşılığı olmadığı söylendi, Biden da hukuki bir karşılığı olmadığını 'kabul etti' diyor kaynaklar.

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Yorumlar

Okur

Biraz gerçekçi başlıklar atın, ne resti. Türkiye nin rest çekecek hali mi var, komik olmayın.
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1905

bölye olmamış bir soykırımı zorla bize dayatmaya kalmasınlar doğmamış çocuğa don biçmek gibi 
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