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Aktüel Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez"
Aktüel

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:47:45 -
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: "Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez"

KİEV (AA) - Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, uluslararası toplumun Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliğince "Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 29. Yılı" semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Büyükelçi Güldere, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve köklü olduğunu hatırlatarak Azerbaycan'ın 29 senelik bağımsızlığından beri elde ettiği başarılarla övündüklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolar ve Türkiye'nin ise Azerbaycan'da 11 milyar dolar yatırımı olduğunu aktaran Güldere, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev döneminde daha da gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Güldere, Dağlık Karabağ'da tarafların yaptığı ateşkese rağmen Ermenistan'ın saldırganlığına şahit olduklarını ifade etti.

Güldere, dünyanın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altındaki olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, "Türk halkı, Azerbaycan halkının yıllardır sonuç alınamayan görüşmelerden hayal kırıklığına uğramasını tam anlamıyla anlıyor." dedi.

"Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi aynı şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de destekliyoruz." ifadelerini kullanan Güldere, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutladıklarını belirtti.

- 30 senedir uluslararası mekanizmalardan sonuç yok

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova ise, 30 senedir Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası mekanizmalardan destek beklediklerini ancak bir sonuç almadıklarını aktardı.

Ermenistan'ın provokasyonlarından sonra Azerbaycan'ın askeri operasyona başladığını hatırlatan Ahundova, yakında işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürleştirileceğine inandıklarını belirtti.

Ukrayna milletvekili Ludmila Marçenko, Azerbaycan'ın Ukrayna için stratejik partner olduğuna dikkati çekerek, tüm dünyanın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiğini hatırlattı.

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