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Türkiye'nin kaybetmesinde UEFA başkanı bir numaralı aktör! Oylamadan bir gün önce...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığında Türkiye'nin masa başında kaybetmesinin bir numaralı aktörü oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 00:56
Türkiye'nin kaybetmesinde UEFA başkanı bir numaralı aktör! Oylamadan bir gün önce...

Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den alan ve her ortamda da, "Türk Futbol Federasyonu'nun verdiği desteği unutmam mümkün değil" diyen Ceferin dünkü oylama sabahı daha önce Türkiye'ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantileyen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi. Ne var ki, oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı. Büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendiler.

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdiler... TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Caferin ismine karşı çıkmayacağı ama hiç bir şekilde de desteklemeyeceği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 00:56
  1. Türk Futbol Federasyonu
  2. TFF Başkanı Yıldırım Demirören
  3. UEFA
  4. Aleksander Ceferin
  5. UEFA İcra Kurulu üyeleri

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