  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayn Sofuoğlu’nun elini öptü

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! 'Elbette ki çok değerli biri'

Başvuruya gerek yok! İşçilere büyük ikramiye! Direkt yatacak! T.C kimlik numarasına dikkat...

Ermenistan'dan Rusya'yı şoke eden veto! Putin bunu hiç beklemiyordu

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! “MİT” detayı tam bomba! Hâlâ “Derinlerin adamı” diyorlar

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

AK Partili isim duyurdu: Türkiye ilklere imza atacak!

Kulislerden rakam sızdı! Havalara zıplatacak! Büyük müjdeyi Erdoğan verecek

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış
Dünya Türkiye'nin kararlılığı İsveç'e adım attırdı! Terör örgütünün sözde sorumlusu yargılanacak
Dünya

Türkiye'nin kararlılığı İsveç'e adım attırdı! Terör örgütünün sözde sorumlusu yargılanacak

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin güvenlik endişelerine uygun adım atacaklarının sözünü veren İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu "kara para aklamaktan" mahkemeye çıkacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:52:00 -
Türkiye'nin kararlılığı İsveç'e adım attırdı! Terör örgütünün sözde sorumlusu yargılanacak

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İsveç sorumlusu Shiyar Ali'nin, "kara para aklamaktan" 16 Ocak'ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Expressen gazetesinin haberine göre, 59 yaşındaki Ali, yaklaşık 400 bin avro kara para akladığı şüphesiyle 16 Ocak'ta Stockholm Nacka Bölge Mahkemesine çıkacak. Ali'nin "Suriye'nin kuzeyi için toplanan yardımlar olduğunu" iddia ettiği parayı araçla 27 Ekim 2017 tarihinde Almanya'nın Köln ve Bonn kentleri arasında bulunan Troisdorf ilçesindeki sözde PKK/YPG ofisinden getirdiği ortaya çıkmıştı.

İsveç polisi, 2017 yılında başkent Stockholm'ün Nacka bölgesinde bulunan ve Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan Newroz TV (Aryen) kanalına baskın yapmış, kanalda 400 bin avro ele geçirmiş ve Shiyar Ali hakkında "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İsveçli büyükelçinin davada tanıklık yapacağı iddiası

Expressen'in haberinde, İsveç Dışişleri Bakanlığının Suriye Krizinden Sorumlu Temsilcisi Büyükelçi Per Örnéus'ün, davada terör örgütü PKK/YPG'nin varlık gösterdiği Suriye'nin kuzeyindeki insani yardımlar konusunda tanıklık yapacağı öne sürüldü.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Anna Erhardt ise AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı. Savcılık makamı da Almanya'dan, paranın İsveç'e banka aracılığıyla değil de araçla getirilmesini kınamasını istedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, resmi SR radyosuna yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak nitelendirildiğini ve PKK/YPG'den uzak durduklarını söyledi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23